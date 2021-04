Lite per parcheggio, Don Mimmo Battaglia: “Dolore e indignazione per la morte di Maurizio” (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (NA) – “Dolore e indignazione” dell’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, per la morte di Maurizio Cerrato, “per la brutale aggressione da lui subita a Torre Annunziata la sera del 19 aprile per soccorrere la figlia Maria Adriana, ‘colpevole’ di aver parcheggiato l’auto in un posto ‘riservato'”. In una nota, don Mimmo, sottolinea che “l’indignazione è per il perpetuarsi di delitti, violenze, soprusi sanciti da un abusivo codice del diritto, in virtu’ del quale un manipolo di prepotenti si permette di condannare chi giorno per giorno, con semplicità e senso del dovere, cerca di vivere la propria vita, nel rispetto della sana e santa convivenza umana e civile”. Il Dolore, poi, “diventa suffragio ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (NA) – “” dell’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico, per ladiCerrato, “per la brutale aggressione da lui subita a Torre Annunziata la sera del 19 aprile per soccorrere la figlia Maria Adriana, ‘colpevole’ di aver parcheggiato l’auto in un posto ‘riservato'”. In una nota, don, sottolinea che “l’è per il perpetuarsi di delitti, violenze, soprusi sanciti da un abusivo codice del diritto, in virtu’ del quale un manipolo di prepotenti si permette di condannare chi giorno per giorno, con semplicità e senso del dovere, cerca di vivere la propria vita, nel rispetto della sana e santa convivenza umana e civile”. Il, poi, “diventa suffragio ...

Advertising

Gandalf1948 : 'E se un epitaffio dovesse esser la mia storia ne avrei uno breve pronto per me. Avrei voluto scrivere di me sulla… - anteprima24 : ** Lite per parcheggio, Don Mimmo Battaglia: 'Dolore e indignazione per la morte ... ** - LetiziaFirenze : Lite tra vicini per un cane in alta Lunigiana, spunta un coltello - ToscanaInDiretta - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: FOREVER LITE ULTRA, PER PREPARARE DELIZIOSI FRAPPE' PROTEICI SOSTITUTIVI DEL PASTO, ADATTO PER CHI VUOLE PERDERE PESO… - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: FOREVER LITE ULTRA, PER PREPARARE DELIZIOSI FRAPPE', SOSTITUTIVI DEL PASTO, IDEALE PER CHI VUOLE PERDERE PESO E RIMETT… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite per Spoleto, donna ubriaca aggredisce convivente e Polizia. Arrestata SPOLETO, 22 aprile 2021 - Personale della Squadra Volante del Commissariato di Spoleto interveniva presso un'abitazione per la segnalazione di una lite domestica. Giunti sul posto, gli agenti, venivano informati dal richiedente che la donna, autrice dell'aggressione, si era asserragliata in una stanza. Dopo una breve ...

Napoli. Ucciso per un parcheggio, il vescovo: Colpo mortale alla comunità L'uomo, sessantunenne, è stato ammazzato l'altro giorno a Torre Annunziata, nel Napoletano, nel corso di una lite per un parcheggio. Cerrato era intervenuto a favore della figlia in una discussione ...

Lite per il parcheggio, padre interviene per difendere figlia e viene ucciso Il Riformista i carabinieri sul luogo della lite sfociata in omicidio - Ansa Il dolore del vescovo di Nola per l’assassinio di Maurizio Cerrato, intervenuto a difesa della figlia e aggredito a coltellate. «Inaccettabile che qualcuno si ritenga padrone della vita» ...

Muore sui binari,nominati i periti per l’autopsia Il medico legale cercherà anche eventuali lesioni da difesa che potrebbero riportare le indagini sulla pista dell’omicidio. I familiari: ...

SPOLETO, 22 aprile 2021 - Personale della Squadra Volante del Commissariato di Spoleto interveniva presso un'abitazionela segnalazione di unadomestica. Giunti sul posto, gli agenti, venivano informati dal richiedente che la donna, autrice dell'aggressione, si era asserragliata in una stanza. Dopo una breve ...L'uomo, sessantunenne, è stato ammazzato l'altro giorno a Torre Annunziata, nel Napoletano, nel corso di unaun parcheggio. Cerrato era intervenuto a favore della figlia in una discussione ...Il dolore del vescovo di Nola per l’assassinio di Maurizio Cerrato, intervenuto a difesa della figlia e aggredito a coltellate. «Inaccettabile che qualcuno si ritenga padrone della vita» ...Il medico legale cercherà anche eventuali lesioni da difesa che potrebbero riportare le indagini sulla pista dell’omicidio. I familiari: ...