Le cinque ragioni per cui il coprifuoco va abolito (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr – Gli italiani stavano attendendo con ansia ed eccitazione il fantasmagorico decreto Riaperture. Come risultato, hanno scoperto che, almeno fino al 1° giugno, resterà in vigore il famigerato coprifuoco dalle 22 alle 5. Non fino alle 24, non fino alle 23, ma proprio come adesso. Roba che aveva più autonomia Cenerentola… Ma questa misura anti-Covid è davvero utile? È davvero la nostra più preziosa ancora di salvataggio per salvarci dai contagi? A nostro parere, assolutamente no. E vi spieghiamo perché. 1. Il virus non diventa più contagioso dopo le 22 Questa è la più ovvia delle motivazioni. Nessuno, assolutamente nessuno può dimostrarvi che, tra le 22 e le 5, il Covid-19 sia più letale che nelle ore diurne. Il solito sapientone dirà: «Ma è una norma per scongiurare la movida!». Balle. Se uno mantiene le normali precauzioni (mascherina, distanziamento, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr – Gli italiani stavano attendendo con ansia ed eccitazione il fantasmagorico decreto Riaperture. Come risultato, hanno scoperto che, almeno fino al 1° giugno, resterà in vigore il famigeratodalle 22 alle 5. Non fino alle 24, non fino alle 23, ma proprio come adesso. Roba che aveva più autonomia Cenerentola… Ma questa misura anti-Covid è davvero utile? È davvero la nostra più preziosa ancora di salvataggio per salvarci dai contagi? A nostro parere, assolutamente no. E vi spieghiamo perché. 1. Il virus non diventa più contagioso dopo le 22 Questa è la più ovvia delle motivazioni. Nessuno, assolutamente nessuno può dimostrarvi che, tra le 22 e le 5, il Covid-19 sia più letale che nelle ore diurne. Il solito sapientone dirà: «Ma è una norma per scongiurare la movida!». Balle. Se uno mantiene le normali precauzioni (mascherina, distanziamento, ...

Advertising

GuruDelBuonCibo : RT @IlPrimatoN: Ecco perché non ha senso tenerci tappati in casa dalle 22 alle 5 ? @valbenedetti_pn - marco_disca : RT @IlPrimatoN: Ecco perché non ha senso tenerci tappati in casa dalle 22 alle 5 ? @valbenedetti_pn - Mikepub1 : RT @IlPrimatoN: Ecco perché non ha senso tenerci tappati in casa dalle 22 alle 5 ? @valbenedetti_pn - valbenedetti_pn : Ecco perché non ha senso tenerci tappati in casa dalle 22 alle 5 #coprifuoco - IlPrimatoN : Ecco perché non ha senso tenerci tappati in casa dalle 22 alle 5 ? @valbenedetti_pn -