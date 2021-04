Lazio, vaccini in farmacia: al via 5 nuovi hub. «Pronti a creare distretti per iniettare Pfizer» (Di venerdì 23 aprile 2021) Stanno ultimando i corsi per essere abilitati a vaccinare anche loro i pazienti alla stregua dei medici. E attendono dalla Regione il via libera per partire. Mille le farmacie del territorio che... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 23 aprile 2021) Stanno ultimando i corsi per essere abilitati a vaccinare anche loro i pazienti alla stregua dei medici. E attendono dalla Regione il via libera per partire. Mille le farmacie del territorio che...

Advertising

katiasantange11 : RT @ardigiorgio: Vanoni “i vaccini costano 40 euro in Lombardia e 20 in Lazio quindi siamo più lenti e moriamo di più”. Ok è già ubriaca ht… - Mat510Top : @zaiapresidente Caro Presidente. Se il Veneto stesse vaccinando i 50enni come il Lazio, non ci sarebbero grossi pro… - thebrightside0 : #COVID19 Il #Lazio con il 23% dei #vaccini fatti svuota le terapie intensive!!! @RegioneLazio @nzingaretti compl… - yenisey74 : Vi faccio un breve riassunto della situazione della Regione Lazio con i vaccini. Il dentista che versa quote ad AND… - robinzuli : Dimezzati i ricoveri in rianimazione, in ospedale sempre meno anziani. “Merito della campagna”. Che nel Lazio ha ra… -