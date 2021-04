Internazionali d’Italia 2021, niente pre-qualificazioni: torneo al via l’8 maggio (Di giovedì 22 aprile 2021) Si avvicina sempre più l’appuntamento con gli Internazionali BNL d’Italia 2021. Il torneo del Foro Olimpico di Roma, però, quest’anno sarà costretto a rinunciare alle classiche pre-qualificazioni, una grande tradizione della Federazione Italiana Tennis (FIT), che metteva in palio wild card per main draw e qualificazioni. La pandemia di Covid-19, dunque, ha complicato l’organizzazione della manifestazione italiana e, pertanto, il torneo prenderà il via il prossimo sabato 8 maggio con le qualificazioni al tabellone principale, nella speranza che l’anno prossimo si possa tornare alla normalità. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Si avvicina sempre più l’appuntamento con gliBNL. Ildel Foro Olimpico di Roma, però, quest’anno sarà costretto a rinunciare alle classiche pre-, una grande tradizione della Federazione Italiana Tennis (FIT), che metteva in palio wild card per main draw e. La pandemia di Covid-19, dunque, ha complicato l’organizzazione della manifestazione italiana e, pertanto, ilprenderà il via il prossimo sabato 8con leal tabellone principale, nella speranza che l’anno prossimo si possa tornare alla normalità. SportFace.

