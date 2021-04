Incidente a Vespolate | auto si ribalta sulla provinciale | un ferito

(Di giovedì 22 aprile 2021)211 a. É successo nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 21 aprile. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine un'ha sbandato e poi si èta. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Vespolate

La Stampa

sulla provinciale 211 a. É successo nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 21 aprile. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine un'auto ha sbandato e poi si è ribaltata. ...sulla provinciale 211 a. É successo nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 21 aprile. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine un'auto ha sbandato e poi si è ribaltata. ...Scontro tra due auto lungo la provinciale 211 a Vespolate: l’incidente oggi – 21 aprile – intorno a mezzogiorno. Due vetture si sono scontrate e una si è ribaltata poco dopo il distributore di benzina ...