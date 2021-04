I pm: “Chiare responsabilità dei Benetton”. Chiuse le indagini sul crollo del Morandi (Di giovedì 22 aprile 2021) Due anni e mezzo di lavoro, oltre 200 testimoni, migliaia di intercettazioni, delle quali 480 accolte dal giudice, 60 terabyte di materiale sequestrato da computer e telefonini, quasi 2 mila pagine complessive di accuse, che vanno dal disastro e omicidio colposo all’attentato alla sicurezza dei trasporti alla rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Si sono concluse le indagini sulla tragedia del Ponte Morandi, costata la vita a 43 persone. La Procura non ha usato mezzi termini per descrivere le mancanze e la gravità dei fatti contestati. Scrivono di “incoscienza”, di “negligenza”, di “immobilismo”, di “comunicazioni incomplete, equivoche, fuorvianti”. E, naturalmente, di “manutenzioni inadeguate”.



I periti – come si legge sul Corriere della Sera – hanno consegnato un documento che rappresenta il pilastro tecnico dell’accusa mossa ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 22 aprile 2021) Due anni e mezzo di lavoro, oltre 200 testimoni, migliaia di intercettazioni, delle quali 480 accolte dal giudice, 60 terabyte di materiale sequestrato da computer e telefonini, quasi 2 mila pagine complessive di accuse, che vanno dal disastro e omicidio colposo all’attentato alla sicurezza dei trasporti alla rimozione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Si sono concluse lesulla tragedia del Ponte, costata la vita a 43 persone. La Procura non ha usato mezzi termini per descrivere le mancanze e la gravità dei fatti contestati. Scrivono di “incoscienza”, di “negligenza”, di “immobilismo”, di “comunicazioni incomplete, equivoche, fuorvianti”. E, naturalmente, di “manutenzioni inadeguate”.I periti – come si legge sul Corriere della Sera – hanno consegnato un documento che rappresenta il pilastro tecnico dell’accusa mossa ...

Advertising

NelaBombelli : RT @paolokolla: @nonkonforme La pazienza di #Putin è finita, occhio! Come dimenticare il lurido golpe di CIA, Soros, e UE in Ucraina, causa… - paolokolla : @nonkonforme La pazienza di #Putin è finita, occhio! Come dimenticare il lurido golpe di CIA, Soros, e UE in Ucrain… - MutiLeonilde : RT @Affaritaliani: Morandi, per i pm fu omicidio stradale. 'Chiare responsabilità dei Benetton' - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Morandi, per i pm fu omicidio stradale. 'Chiare responsabilità dei Benetton' - nonnona23928040 : RT @amperrino: Morandi, per i pm fu omicidio stradale'Chiare responsabilità dei Benetton' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiare responsabilità L'Isola dei famosi non decolla. Iva Zanicchi ha le idee chiare: 'La colpa è loro' Come mai? L'opinionista Iva Zanicchi ha la sua idea limpida sulle responsabilità L'Isola dei famosi ... La popolare cantante e presentatrice tv ha le idee chiare sulla situazione.

Gli smalti della Primavera 2021 firmati Fedez e Layla Cosmetics Dopo che è scomparsa sono subentrata io al posto di guida, con profondo senso di responsabilità, ma ... Che idea aveva in testa Fedez? Federico ha manifestato idee molto chiare sin dall'inizio: il suo ...

'Ospedale di Spoleto senza i servizi essenziali, chiare responsabilità della Giunta Tesei' Spoleto Online Come mai? L'opinionista Iva Zanicchi ha la sua idea limpida sulleL'Isola dei famosi ... La popolare cantante e presentatrice tv ha le ideesulla situazione.Dopo che è scomparsa sono subentrata io al posto di guida, con profondo senso di, ma ... Che idea aveva in testa Fedez? Federico ha manifestato idee moltosin dall'inizio: il suo ...