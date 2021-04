Haaland, parla Zorc: 'Vi svelo dove giocherà l'anno prossimo' (Di giovedì 22 aprile 2021) "Erling Haaland resterà qui" . Lo ha ribadito Michael Zorc , direttore sportivo del Borussia Dortmund , ai microfoni di Sky Deutschaland . I gialloneri, dopo la vittoria di ieri contro l'Union Berlino ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 aprile 2021) "Erlingresterà qui" . Lo ha ribadito Michael, direttore sportivo del Borussia Dortmund , ai microfoni di Sky Deutschaland . I gialloneri, dopo la vittoria di ieri contro l'Union Berlino ...

Haaland, il ds del Borussia è sicuro: "Continuerà a giocare con noi" Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Zorc, ha parlato del futuro di Erling Braut Haaland Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, parla in maniera chiara ai microfoni di Sky Deutschland in merito al futuro di Erling Braut Haaland.

