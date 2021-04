Ginnastica artistica oggi | Europei 2021 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di giovedì 22 aprile 2021)giovedì 22 aprile va in scena la seconda giornata diaglidi. A Basilea (Svizzera) si prosegue con le qualificazioni maschili: tre suddivisioni ci terranno compagnia dalle 10.00 alle 20.00 circa, per una vera e propria maratona di Polvere di Magnesio. Alla Jakobshalle verranno messi in palio non soltanto i posti per le varie Finali (24 per quella all-around, 8 per quelle delle varie specialità), ma anche due pass per le Olimpiadi di Tokyo, assegnati attraverso il concorso generale individuale. Si preannuncia grande spettacolo, finalmente si torna ina livello internazionale, in maniera seria, dopo un anno e mezzo e ci sarà davvero da divertirsi. Praticamente tutti i migliori atleti del Vecchio Continente sono pronte per ...

- zazoomblog - Ginnastica artistica Italia alle Olimpiadi con 5 ragazze: squadra e spareggio Ferrari-Mori. Salta l'ultimo pass -… - infoitsport : Ginnastica artistica, pioggia di medaglie per la Saga Alfonsine - infoitsport : Ginnastica artistica, l'Italia maschile sogna Europei di lusso: Macchini e De Rosa punte di diamante - infoitsport : Ginnastica artistica, in palio dei pass olimpici agli Europei. Il regolamento: l'Italia spera con Vanessa Ferrari e…

Prima giornata degli Europei 2021 di. La rassegna di Basilea (Svizzera) mette in palio posti posti per le finali (24 per quella all - around, 8 per quelle delle varie specialità), ma, soprattutto, anche due pass per ...Il Palavesusio di Napoli ha ospitato il campionato regionale Livello C difemminile della Federazioned'Italia. Finalmente dopo un lunghissimo periodo di stop durato oltre un anno, le ginnaste della sezionedella società di Gino D'...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi - Gli ordini di rotazione di oggi - Le speranze dell'Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2021 di ginnastica art ...L’Italia è beffata sul filo di lana e per tre soli decimi di punto non riesce a conquistare il pass olimpico. A Basilea, sede degli... Scopri di più ...