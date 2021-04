Forse avete diritto a vaccinarvi ma non lo sapete: ecco come scoprirlo (Di giovedì 22 aprile 2021) Forse avete già diritto a vaccinarvi, ma nessuno ve lo ha ancora spiegato. Le regole per la campagna anti-Covid in Italia, come noto, variano sensibilmente da regione a regione, ma su alcuni punti c'è perfetta armonia. In particolare, le maglie per quanto riguarda i famosi “caregiver” (termine ormai abusato a causa dell'incredibile saga di Andrea Scanzi) sono abbastanza larghe e non c'è bisogno di particolari procedure. Una circolare del ministero ha chiarito che rientra nella categoria chiunque si prenda cura di un parente con le seguenti patologie: Malattie respiratorie Malattie cardiocircolatorie Malattie neurologiche Grave obesità (indice di massa corporea superiore a 35, cioè per un uomo alto 180 cm circa 115 chili) Diabete/altre endocrinopatie Insufficienza renale/patologia renale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021)già, ma nessuno ve lo ha ancora spiegato. Le regole per la campagna anti-Covid in Italia,noto, variano sensibilmente da regione a regione, ma su alcuni punti c'è perfetta armonia. In particolare, le maglie per quanto riguarda i famosi “caregiver” (termine ormai abusato a causa dell'incredibile saga di Andrea Scanzi) sono abbastanza larghe e non c'è bisogno di particolari procedure. Una circolare del ministero ha chiarito che rientra nella categoria chiunque si prenda cura di un parente con le seguenti patologie: Malattie respiratorie Malattie cardiocircolatorie Malattie neurologiche Grave obesità (indice di massa corporea superiore a 35, cioè per un uomo alto 180 cm circa 115 chili) Diabete/altre endocrinopatie Insufficienza renale/patologia renale ...

