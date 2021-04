Fiumicino, Lazio zona gialla ma i ristoratori sono preoccupati: «Il 26 potremmo non riaprire» (Di giovedì 22 aprile 2021) Nonostante la certezza che il Lazio tornerà in zona gialla da lunedì i ristoratori di Fiumicino non nascondono le loro preoccupazioni. «Riaperture? Stiamo valutando. Lunedì potremmo rimanere chiusi», dichiara in una nota l’associazione Lungomare della Salute di Fiumicino che racchiude la maggior parte delle attività della zona. «C’è voglia di tornare a fare quello che più ci piace, ma le norme inserite nel decreto Draghi sono troppo penalizzanti. È una situazione davvero difficile per noi», aggiungono. «Soluzioni? L’abbiamo detto dieci giorni fa, va trovata nel mezzo: il 60 per cento dell’attuale capienza, già decurtata, all’interno e il 40 per cento fuori. Una giusta ipotesi che salvaguarderebbe tutti anche in caso di maltempo e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) Nonostante la certezza che iltornerà inda lunedì idinon nascondono le loro preoccupazioni. «Riaperture? Stiamo valutando. Lunedìrimanere chiusi», dichiara in una nota l’associazione Lungomare della Salute diche racchiude la maggior parte delle attività della. «C’è voglia di tornare a fare quello che più ci piace, ma le norme inserite nel decreto Draghitroppo penalizzanti. È una situazione davvero difficile per noi», aggiungono. «Soluzioni? L’abbiamo detto dieci giorni fa, va trovata nel mezzo: il 60 per cento dell’attuale capienza, già decurtata, all’interno e il 40 per cento fuori. Una giusta ipotesi che salvaguarderebbe tutti anche in caso di maltempo e ...

