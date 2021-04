Covid: Zingaretti, da lunedì Lazio zona gialla (Di giovedì 22 aprile 2021) "Da lunedì saremo zona gialla. Riapriamo finalmente, ma non riapriamo al Covid e quindi stiamo attenti". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite di "Oggi è un altro ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) "Dasaremo. Riapriamo finalmente, ma non riapriamo ale quindi stiamo attenti". Lo ha detto il presidente della Regione, Nicola, ospite di "Oggi è un altro ...

