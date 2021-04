COVID | un decesso al Moscati di Avellino

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta questa mattina, nella terapia intensiva delHospital dell’Azienda, una paziente di 67 anni di Avella (Av), ricoverata dal 29 marzo e in terapia intensiva dal 12 aprile. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... è stata presentata entro 5 giorni dal", spiega Ama. "La circolare dell'11 gennaio 2021 del Ministero della Salute - prosegue l'Ama - relativa alla situazione connessa all'epidemia da- ...Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento ... L' Azienda sanitaria provinciale di Cosenza comunica in data odierna undel 17/04/2021 avvenuto ...I posti letto occupati in terapia intensiva sono 143 (-1), quelli di degenza ordinaria 1.541 L'Unità di crisi segnala 26 nuovi decessi (ieri 30) e 1.753 guariti, dato quest'ultimo… Leggi ...Trento/Bolzano – È segnato purtroppo da 4 nuovi lutti il bollettino di giovedì dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto inoltre di altri 104 nuovi contagi, mentre le vaccinazioni s ...