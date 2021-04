condividilatuavoce | parte contest social di Nursing Up destinato agli Infermieri

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 aprile 2021)Up, al via il. Gliitaliani si raccontano attraverso la campagna ideata dal Sindacato. «L’emergenza sanitaria per i nostriha rappresentato e continua a rappresentare, ogni giorno, una delicata batta che ci vede combattere in prima linea, come soldati, come instancabili guerrieri in difesa della salute degli italiani, pronti a rischiare la nostra vita. Ed è in un momento del genere che, più che mai, come Sindacato che vive fianco a fianco dei professionisti della sanità, sentiamo la necessità di coinvolgere i nostri colleghi, di far ascoltare ai cittadini la nostra voce. Perchè dietro quel camice, ci sono un’anima e un cuore. Un cuore che batte forte con le sue emozioni e anche le sue legittime ...