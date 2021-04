**Clima: Draghi, ‘Italia bellissima e fragile, battaglia per nostra storia’** (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “L’Italia è un Paese bellissimo ma molto fragile. La battaglia per il cambiamento climatico è una battaglia che dobbiamo portare avanti per la nostra storia e per il nostro paesaggio. Ci dedicheremo alla sostenibilità e, allo stesso tempo, avremo un approccio multilaterale”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Leaders Summit on Climate. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “L’Italia è un Paese bellissimo ma molto. Laper il cambiamento climatico è unache dobbiamo portare avanti per lastoria e per il nostro paesaggio. Ci dedicheremo alla sostenibilità e, allo stesso tempo, avremo un approccio multilaterale”. Così il premier Mario, intervenendo al Leaders Summit on Climate. L'articolo CalcioWeb.

