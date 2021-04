Clima: Draghi, 'da Next Generation Eu opportunità unica, economia verde e inclusiva' (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Il Next Generation Eu "rappresenta una opportunità unica. Possiamo rendere la nostra economia più verde e inclusiva". Così il premier Mario Draghi, intervenendo al Leaders Summit on Climate. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - IlEu "rappresenta una. Possiamo rendere la nostrapiù". Così il premier Mario, intervenendo al Leaders Summit onte.

Advertising

PatriziaOrlan11 : RT @TgLa7: #Clima, #Draghi: con Biden completo cambiamento. Possibile trasformare le nostre economie e diventare green. Dobbiamo combattere… - topitalianews24 : RT @Agenzia_Ansa: In occasione della Giornata della Terra, Greenpeace Italia lancia il video 'Una telefonata a Mario Draghi', in cui i prot… - TV7Benevento : Clima: Draghi, 'da Next Generation Eu opportunità unica, economia verde e inclusiva'... - TV7Benevento : Clima: Draghi, 'con Biden completo cambiamento, ora procedere insieme'... - fatuciuccio : Pochi minuti fa #Draghi parlava sul clima in inglese... m a c e l o r i c o r d i a m o? ????? -