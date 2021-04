Charter Frecciarossa | richieste in aumento per i treni personalizzati

(Di giovedì 22 aprile 2021): NUMERI IN CRESCITA NEL 2021 Un treno su misura per viaggiare in sicurezza. In un periodo in cui gli spostamenti sono centellinati e la cautela nel prendere i mezzi pubblici ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Charter Frecciarossa

FS News

: NUMERI IN CRESCITA NEL 2021 Un treno su misura per viaggiare in sicurezza. In un periodo in cui gli spostamenti sono centellinati e la cautela nel prendere i mezzi pubblici ...Un trenoper il derby giallorosso. È partito alle 10:40 di oggi 21 febbraio il trenodi Trenitalia che ha accompagnato in trasferta a Benevento la Roma, impegnata nella sfida contro i ...CHARTER FRECCIAROSSA: NUMERI IN CRESCITA NEL 2021 Un treno su misura per viaggiare in sicurezza. In un periodo in cui gli spostamenti sono centellinati e la ...Nel 2021 trend positivo per il servizio charter che i clienti possono personalizzare scegliendo itinerario, fermate e orari. E Trenitalia lancia una nuova offerta ...