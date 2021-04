Calenda | “Riconnettere Roma alla nostra identità”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 22 aprile 2021)– “ha 2774 anni. È la matrice dell’Occidente. Ma non la sentiamo. Non ne andiamo fieri. Non ne abbiamo cura. Del resto abbiamo un problema con l’idea di Nazione che sostiene quella di Capitale. Restituirla agli italiani e non solo aini è fondamentale”. Così Carlo, leader di Azione, in occasione del Natale di. “Dobbiamo”, aggiunge. “Ogni ragazzo dovrebbe poterla visitare durante il percorso di studi. Lavoreremo per costruire una rete di accoglienza per le scuole italiane e un unico museo sull’anticacollegato ai Fori. Presenteremo presto il progetto”. L'articolo L'Opinionista.