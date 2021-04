Calcio | Aleksander Ceferin su Andrea Agnelli | “Io troppo ingenuo? Meglio che bugiardo”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Volano gli stracci. Dopo il fallimento della Superlega, le fratture ci sono tra i club dissidenti e l’UEFA, in particolare tra. In un’intervista concessa al media sloveno 24ur,si è tolto qualche sassolino, come si suol dire: “Ioalle promesse di? Potrei essere stato, ma dico sempre che èessereche“, così si è espresso il n.1 della UEFA, precisando anche: “Quando l’ho sentito? Sabato ho ricevuto chiamate da 5 dei 12 club, mi hanno detto che avrebbero firmato. Allora ho chiamatoe mi ha detto che non era vero, che erano “stronzate”, che era tutto inventato. Gli ho ...

Ceferin, presidente della Uefa, torna ad attaccare Andrea Agnelli dopo la bufera ... non avrebbe tenuto conto della piramide delin Europa, di tradizione, cultura, storia. Perché il ...Ne ho discusso con il presidente (UEFA)Ceferin a Montreux. Gli ho detto che domenica avevo provato a chiamare Agnelli e non mi ha risposto ". Tutte le news e gli aggiornamenti sulla ...Il presidente della Uefa racconta la sua verità: «Agnelli mi aveva chiamato dicendomi che i club ribelli erano degli str... Gli ho detto che potevamo fare una dichiarazione comune, mi ha detto sì e po ...(ANSA-AFP) - LUBIANA, 22 APR - Le semifinali di Champions League, le cui gare di andata sono previste per la prossima settimana, non sono in pericolo, ha assicurato il presidente UEFA Aleksander Cefer ...