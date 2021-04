Boniek | “Agnelli? Mi viene da ridere | voleva aiutare il calcio con a Superlega”

Advertising

ZZiliani : Anche #ManchesterUnited e #Arsenal stanno uscendo da quel catorcio che è già diventata la #SuperLeague di Giuda… - tuttosport : #Boniek: '#Agnelli? Mi ha tolto la stella dallo Stadium' - ZZiliani : L’indecoroso, vergognoso tradimento di Andrea #Agnelli, che ha pugnalato alle spalle 240 club europei (ECA) di cui… - tote_maurizio : RT @RaiSport: ?? #Boniek: '#Superlega? C'è gia la #ChampionsLeague Il vicepresidente #Uefa su #Agnelli: 'Potrei dire mille cose su di lui.… - EduardoAmmendo2 : RT @solonapoli24: #SuperLegue #SuperLeagueOut Zibi Boniek: Agnelli?, preferisco non parlarne, pensate mi tolse la stella dallo stadium sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Boniek Agnelli

La Super League è ancora l'argomento di maggiore discussione non solo tra i tifosi della Juventus ma anche tra tutti quelli che amano il calcio.Il vicepresidente Uefa a Radio Kiss Kiss Napoli: "Preferisco non parlare di. Potrei dire mille cose su di lui, ma preferisco rimanere in silenzio" Zbigniew, presidente della federcalcio polacca e vicepresidente Uefa , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio ...Boniek attacca Andre Agnelli L'ex calciatore della Juventus Zbigniew Boniek, oggi vice presidente della UEFA, ha rilasciato un'intervista al Corriere ...La Super League è ancora l'argomento di maggiore discussione non solo tra i tifosi della Juventus ma tra tutti quelli che amano il calcio.