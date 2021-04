Ascolti TV: dati Auditel di ieri, mercoledì 22 aprile 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) I dati Auditel dei programmi più visti di ieri, mercoledì 22 aprile 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il programma culturale Ulisse: Il piacere della scoperta ha totalizzato 3388 spettatori (14.96% di share). La fiction Buongiorno Mamma! su Canale5 ha conquistato 3871 spettatori (share 17.95%). Il film Segnali dal futuro su Italia1 ha realizzato 955 spettatori (4.21%); su Rai2 il film Tutta colpa dell’amore ha portato a casa 1010 spettatori (4.09%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ne ha interessati 2388 spettatori (10.64%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 670 spettatori (3.28%) e su La7 il programma Atlantide ne ha avuti 468 (2.19%). ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 22 aprile 2021) Idei programmi più visti di22, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il programma culturale Ulisse: Il piacere della scoperta ha totalizzato 3388 spettatori (14.96% di share). La fiction Buongiorno Mamma! su Canale5 ha conquistato 3871 spettatori (share 17.95%). Il film Segnali dal futuro su Italia1 ha realizzato 955 spettatori (4.21%); su Rai2 il film Tutta colpa dell’amore ha portato a casa 1010 spettatori (4.09%), mentre la puntata di Chi l’ha visto? su Rai3 ne ha interessati 2388 spettatori (10.64%). Su Rete4 il programma Zona Bianca ha totalizzato 670 spettatori (3.28%) e su La7 il programma Atlantide ne ha avuti 468 (2.19%). ...

Advertising

CorriereCitta : #Ascoltitv mercoledì 21 aprile 2021: Ulisse il piacere della scoperta, Buongiorno mamma, Chi l'ha visto? Matrimonio… - REstaCorporate : @Artax_77 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Il #coprifuoco non è per sempre, si informi e non ascolti la propaganda d… - infoitcultura : Ascolti tv 20 aprile: vince Canzone segreta su Rai1 con il 13.5% di share-Dati Auditel - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Canzone Segreta (13.5%), Il giorno più bello del mondo (11.5%) | Dati Auditel 20 aprile 2021 - CorriereCitta : #Ascoltitv martedì 20 aprile 2021: Canzone segreta, Il giorno più bello del mondo, Le Iene, dati Auditel e share -