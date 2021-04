Arsenal – Everton 23 aprile 2021 ore 20:00 (Di giovedì 22 aprile 2021) Gli attaccanti dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette sono esclusi rispettivamente per malattia e infortunio. Martin Odegaard è in allenamento leggero a causa di un problema alla caviglia e verrà valutato ma David Luiz e Kieran Tierney rimangono fuori. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dall’incontro Arsenal – Everton di domani 23 aprile. Arsenal – Everton: a che punto sono le due squadre? L’Everton è incoraggiato dal ritorno di Dominic Calvert-Lewin, che si è ripreso da un infortunio al rapitore. Yerry Mina, Bernard, Andre Gomes e Fabian Delph sono di nuovo disponibili. L’Arsenal è imbattuto nelle ultime 24 partite casalinghe di Premier League contro l’Everton (20 vittorie, 4 pareggi). L’Everton ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) Gli attaccanti dell’Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette sono esclusi rispettivamente per malattia e infortunio. Martin Odegaard è in allenamento leggero a causa di un problema alla caviglia e verrà valutato ma David Luiz e Kieran Tierney rimangono fuori. Ecco cosa dobbiamo aspettarci dall’incontrodi domani 23: a che punto sono le due squadre? L’è incoraggiato dal ritorno di Dominic Calvert-Lewin, che si è ripreso da un infortunio al rapitore. Yerry Mina, Bernard, Andre Gomes e Fabian Delph sono di nuovo disponibili. L’è imbattuto nelle ultime 24 partite casalinghe di Premier League contro l’(20 vittorie, 4 pareggi). L’...

