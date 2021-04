A “Dalle mie parti” dei Negramaro il premio AMNESTY per la miglior canzone sui diritti umani, vince nella sezione ‘Big’ (Di giovedì 22 aprile 2021) Tanta la gioia del gruppo musicale ed ecco il commento di Sangiorgi all’annuncio del premio AMNESTY: “Grazie! Grazie a tutti quelli che hanno compreso fino in fondo il testo di questa canzone e non sono caduti nella tentazione, comune a molti in questi periodi bui, di dirmi: ‘sei un cantante, canta!’. Sì, sono un cantante e canto quello che penso e penso quello che canto, e quando si tratta di diritti umani, non c’è silenzio che tenga”. Con la canzone “Dalle mie parti” i Negramaro conquistano il premio AMNESTY International Italia nella sezione riservata ai big della canzone italiana. Il testo della canzone scritto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Tanta la gioia del gruppo musicale ed ecco il commento di Sangiorgi all’annuncio del: “Grazie! Grazie a tutti quelli che hanno compreso fino in fondo il testo di questae non sono cadutitentazione, comune a molti in questi periodi bui, di dirmi: ‘sei un cantante, canta!’. Sì, sono un cantante e canto quello che penso e penso quello che canto, e quando si tratta di, non c’è silenzio che tenga”. Con lamie” iconquistano ilInternational Italiariservata ai big dellaitaliana. Il testo dellascritto ...

Advertising

amnestyitalia : “Dalle mie parti” dei @Negramaro è la canzone vincitrice 2021 del Premio Amnesty International Italia nella sezione… - Alba85009118 : RT @vocixlaliberta: Ai @negramaro il Premio @amnestyitalia nella Sezione Big con “Dalle Mie Parti” La premiazione il 25 Luglio a Voci Pe… - call_the_kernel : Dalle mie parti usano la stessa scusa per spacciare, rubare e rapinare: 'lo stato c'ha abbandonat'. #Maiataffangul! - brookesbellarke : forse un giorno dovrei smetterla di fuggire dalle mie responsabilità ma quel giorno non è oggi e non è neanche vicino - lunanera_nova : @punkgrattato Certo! Le mie le ho prese su AliExpress ma ci sono alcune alternative anche su Amazon, dipende dalle preferenze ?? -