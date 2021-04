Uomo spara e uccide la sua fidanzata in strada, lui lo investe con l’auto e lo massacra (Di mercoledì 21 aprile 2021) . L’episodio è costato la vita a Lizbeth Mass, 52 anni, uccisa mentre lavorava come segnalatore edile in un cantiere stradale a New York. Ad assistere alla scena è stato il fidanzato della donna che è subito intervenuto e al volante della sua auto ha speronato e investito l’Uomo che cercava di fuggire dalla scena in bicicletta. Quando ha visto la fidanzata colpita a morte da un Uomo in pieno giorno lo ha rincorso con la sua auto e lo ha investito in pieno prima di scendere dalla vettura e pestarlo a sangue, la terribile sequenza è andata in scena tra le strade di New York in pieno giorno ed è stato immortalato in un video registrato da una telecamera di sorveglianza. L’episodio si è consumato mercoledì scorso ed è costato la vita a Lizbeth Mass, 52 anni, uccisa mentre lavorava come segnalatore edile in un cantiere ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) . L’episodio è costato la vita a Lizbeth Mass, 52 anni, uccisa mentre lavorava come segnalatore edile in un cantierele a New York. Ad assistere alla scena è stato il fidanzato della donna che è subito intervenuto e al volante della sua auto ha speronato e investito l’che cercava di fuggire dalla scena in bicicletta. Quando ha visto lacolpita a morte da unin pieno giorno lo ha rincorso con la sua auto e lo ha investito in pieno prima di scendere dalla vettura e pestarlo a sangue, la terribile sequenza è andata in scena tra le strade di New York in pieno giorno ed è stato immortalato in un video registrato da una telecamera di sorveglianza. L’episodio si è consumato mercoledì scorso ed è costato la vita a Lizbeth Mass, 52 anni, uccisa mentre lavorava come segnalatore edile in un cantiere ...

