Un nuovo lockdown per zittire i pessimisti. Stavolta con noi fuori (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dalla prossima settimana – lentamente, gradualmente, progressivamente – si cercherà di tornare alla vita: ristoranti, bar, cinema e teatri; poi palestre, piscine, viaggi e vacanze. Immediatamente alcuni isterici virologi da salotto, come divi del muto ai primi vagiti del sonoro, scorgendo nell'orizzonte del loro futuro mediatico soltanto la prossima stagione de "L'Isola dei Famosi", hanno lanciato l'allarme: i contagi riprenderanno, la curva risalirà, passeremo Ferragosto in terapia intensiva. I più pessimisti hanno anche aggiunto "gne gne gne" e fatto una linguaccia. Non c'è dubbio che quella delle riaperture sia una decisione politica (finalmente!); ma negare che vi sia un certo criterio di scientificità in questo "rischio calcolato" è una tesi degna di Miguel Bosé. L'Italia riapre infatti solo all'aperto, dove si sa (da mesi) che il contagio è praticamente ...

