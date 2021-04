Ucciso per un parcheggio: si stringe il cerchio, ma c’è omertà (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si sta stringendo il cerchio intorno ai protagonisti del blitz “punitivo” costato la vita a Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni che lunedì sera è stato colpito alla testa con un compressore portatile e poi Ucciso con una coltellata al petto. Quello dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, agli ordini del maggiore Simone Rinaldi, è un lavoro che non conosce sosta: l’obiettivo è assicurare alla giustizia gli autori della brutale aggressione. L’aggressione è scattata perché la figlia dell’uomo si era ”appropriata” di un posto auto sulla pubblica strada, che qualcuno riteneva di avere “prenotato” sistemandoci una sedia. Un gesto interpretato come uno sgarro che ha spinto questo qualcuno a vendicarsi squarciando un pneumatico dell’auto della ragazza la quale, ha chiesto aiuto al papà. Gli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si stando ilintorno ai protagonisti del blitz “punitivo” costato la vita a Maurizio Cerrato, l’uomo di 61 anni che lunedì sera è stato colpito alla testa con un compressore portatile e poicon una coltellata al petto. Quello dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, agli ordini del maggiore Simone Rinaldi, è un lavoro che non conosce sosta: l’obiettivo è assicurare alla giustizia gli autori della brutale aggressione. L’aggressione è scattata perché la figlia dell’uomo si era ”appropriata” di un posto auto sulla pubblica strada, che qualcuno riteneva di avere “prenotato” sistemandoci una sedia. Un gesto interpretato come uno sgarro che ha spinto questo qualcuno a vendicarsi squarciando un pneumatico dell’auto della ragazza la quale, ha chiesto aiuto al papà. Gli ...

Advertising

ilfoglio_it : ?? Tre capi di accusa, tre condanne per Derek Chauvin, il poliziotto che ha ucciso George Floyd. Un punto di svolta… - ciropellegrino : Ucciso per un parcheggio a Torre Annunziata, il posto 'rubato' con le sedie da almeno 12 anni - Antonio_Tajani : “Vi faccio vedere come muore un Italiano!”. Furono queste le ultime parole pronunciate da #FabrizioQuattrocchi, rap… - premini__ : RT @moonchild_lov: Finalmente , dopo troppo tempo viene arrestato un poliziotto bianco , per aver ucciso una persona nera. Non scordatevi d… - manicsash : RT @OizaQueensday: Ecco questa frase di Pelosi non si può sentire. George Floyd ha “sacrificato la sua vita per la giustizia”. George Floyd… -