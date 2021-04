The Great Ace Attorney Chronicles per l'Occidente ha una data di uscita (Di mercoledì 21 aprile 2021) Questa notizia verrà accolta calorosamente dai fan del franchise di Ace Attorney. Capcom ha annunciato The Great Ace Attorney Chronicles, una raccolta delle due serie per 3DS ambientate alla fine del 1800, che sta finalmente arrivando in Occidente. E questo pacchetto arriverà tra poco più di 3 mesi, il 27 luglio, e sarà disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, tramite Steam. The Great Ace Attorney Chronicles arriva 6 anni dopo il lancio della prima puntata di questa nuova fase del franchise, precedentemente disponibile solo nel mercato giapponese. Il titolo è arrivato su Nintendo 3DS, con un sequel nel 2017, così come le versioni per smartphone negli anni successivi. Ora, per la prima volta, questa duologia raggiunge ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Questa notizia verrà accolta calorosamente dai fan del franchise di Ace. Capcom ha annunciato TheAce, una raccolta delle due serie per 3DS ambientate alla fine del 1800, che sta finalmente arrivando in. E questo pacchetto arriverà tra poco più di 3 mesi, il 27 luglio, e sarà disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, tramite Steam. TheAcearriva 6 anni dopo il lancio della prima puntata di questa nuova fase del franchise, precedentemente disponibile solo nel mercato giapponese. Il titolo è arrivato su Nintendo 3DS, con un sequel nel 2017, così come le versioni per smartphone negli anni successivi. Ora, per la prima volta, questa duologia raggiunge ...

