Tales of Arise ha una data di uscita ufficiale e arriverà anche su PS5 e Xbox Series X/S (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tales Of Arise, il prossimo capitolo della serie sviluppata da Bandai Namco, uscirà questo settembre su PC e console. Un nuovo trailer pubblicato di recente conferma che il gioco uscirà il 9 settembre in Giappone e il giorno successivo, il 10 settembre, nel resto del mondo. Oltre a questo, la rivista giapponese Famitsu ha confermato sul suo sito web ufficiale che Tales Of Arise uscirà anche su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S. La versione attuale presenterà una modalità Performance, che farà girare il gioco a 60 FPS, e una modalità dedicata alla grafica che farà girare il gioco alla risoluzione 4K. Insieme al trailer di annuncio, è stato anche rilasciato un nuovo trailer gameplay, che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 aprile 2021)Of, il prossimo capitolo della serie sviluppata da Bandai Namco, uscirà questo settembre su PC e console. Un nuovo trailer pubblicato di recente conferma che il gioco uscirà il 9 settembre in Giappone e il giorno successivo, il 10 settembre, nel resto del mondo. Oltre a questo, la rivista giapponese Famitsu ha confermato sul suo sito webcheOfusciràsu PlayStation 5,X eS. La versione attuale presenterà una modalità Performance, che farà girare il gioco a 60 FPS, e una modalità dedicata alla grafica che farà girare il gioco alla risoluzione 4K. Insieme al trailer di annuncio, è statorilasciato un nuovo trailer gameplay, che ...

