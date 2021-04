Superlega, il progetto deriso in rete: le reazioni social (Di mercoledì 21 aprile 2021) I social non perdonano anche nel caso della Superlega Non è esagerato o azzardato parlare di fallimento per quanto riguarda la Superlega. Il progetto si è letteralmente sgretolato a pochi giorni dalla sua nascita. Andrea Agnelli, vice della Superlega e numero uno delle Juve, nonostante l’addio di tutto il blocco inglese e dell’Inter non ha intenzione di mollare. Intanto il bianconero è diventato preda delle facili ironie social e non solo lui. Tantissimi sono intervenuti per commentare questa idea che si è rivelata alquanto scriteriata e senza una base comunicativa solida e in grado di reggere l’onda mediatica. Andrea #Agnelli è un po' il Matteo Renzi dello sport italiano.#SuperLeagueOut — Marco Vassalotti (@ MarcoV ) April 20, 2021 E comunque la butto lì: per me #Agnelli non deve ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Inon perdonano anche nel caso dellaNon è esagerato o azzardato parlare di fallimento per quanto riguarda la. Ilsi è letteralmente sgretolato a pochi giorni dalla sua nascita. Andrea Agnelli, vice dellae numero uno delle Juve, nonostante l’addio di tutto il blocco inglese e dell’Inter non ha intenzione di mollare. Intanto il bianconero è diventato preda delle facili ironiee non solo lui. Tantissimi sono intervenuti per commentare questa idea che si è rivelata alquanto scriteriata e senza una base comunicativa solida e in grado di reggere l’onda mediatica. Andrea #Agnelli è un po' il Matteo Renzi dello sport italiano.#SuperLeagueOut — Marco Vassalotti (@ MarcoV ) April 20, 2021 E comunque la butto lì: per me #Agnelli non deve ...

Gazzetta_it : +++L'#Inter si tira fuori dalla #SuperLega: 'Il progetto allo stato attuale non è più ritenuto interessante+++ #SuperLega - AAlciato : +++progetto Superlega sospeso @SkySport - Palazzo_Chigi : #Superlega calcio, Draghi: Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto e sostiene con determin… - GrgSecchi : #Agnelli in 24 ore dà intervista esclusiva a @CorSport e un'altra.. ehm.. in esclusiva a @repubblica. Magnificando… - infoitsport : Superlega sospesa, il comunicato ufficiale: 'Progetto da rimodellare' -