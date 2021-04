“So che è doloroso”. Canzone segreta, Cristina Parodi scoppia in lacrime: “Non avrei mai pensato…” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Canzone segreta, il nuovo format targato Rai e condotto dalla brava e bellissima Serena Rossi. Ospite della serata Cristina Parodi che ieri sera si è sciolta in lacrime. La padrona di casa ha chiuso questa sua bella avventura con una dedica speciale alle vittime del Covid: ha lasciato scorrere dietro di lei i nomi e nel frattempo ha cantato La Cura di Franco Battiato. Serena Rossi però, ad un certo punto è scoppiata in lacrime interpretando il brano non solo ricordando le vittime del coronavirus, ma ringraziando anche quanti hanno reso possibile la realizzazione del programma dal direttore di rete alla casa di produzione. Serena ha detto: “La nostra avventura sta finendo, viaggio bellissimo in cui ogni singola persona ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di, il nuovo format targato Rai e condotto dalla brava e bellissima Serena Rossi. Ospite della seratache ieri sera si è sciolta in. La padrona di casa ha chiuso questa sua bella avventura con una dedica speciale alle vittime del Covid: ha lasciato scorrere dietro di lei i nomi e nel frattempo ha cantato La Cura di Franco Battiato. Serena Rossi però, ad un certo punto èta ininterpretando il brano non solo ricordando le vittime del coronavirus, ma ringraziando anche quanti hanno reso possibile la realizzazione del programma dal direttore di rete alla casa di produzione. Serena ha detto: “La nostra avventura sta finendo, viaggio bellissimo in cui ogni singola persona ci ...

Advertising

latwittipe : @2021Sospeso Immagino sia stato doloroso anche per lui, ma è una scelta che va fatta quando il partito ti tradisce… - AnaFloraCastro1 : Del PD sapevamo Del M5S sapevamo Di FdI sapevamo Di Forza Italia sapevamo Che la Lega fosse una merda molti non lo… - paolamorellato : RT @EleonoraCamilli: 390. Di Covid si continua a morire ma i numeri non fanno più titolo, non ci si indigna più. Eppure chi ha vissuto que… - Anarkikka : RT @EleonoraCamilli: 390. Di Covid si continua a morire ma i numeri non fanno più titolo, non ci si indigna più. Eppure chi ha vissuto que… - Solodettagli : Timorosa indietreggio. 'Ho paura', disse, 'mi stato detto che, se si amo veramente qualcuno, si dà alla persona ama… -

Ultime Notizie dalla rete : che doloroso Il triste compleanno della Regina. Tra record e curiosità ...del mondo sta affrontando il periodo più difficile e doloroso, quello del lutto, dopo la scomparsa dell'amato marito. Dietro alla sofferenza, però, batte ancora il cuore della volitiva Lilibet che è ...

Pace tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia? "Pronte a stringersi la mano?" Nonostante non siano chiari i motivi del loro doloroso allontanamento, pare che Maddalena ed Elisabetta vogliano fare la pace e siano pronte a mettere da parte le incomprensioni: Sono pronte a fare ...

Dismenorrea, come combattere le mestruazioni dolorose a tavola il Giornale Avvelenamento di Casalecchio, anche Alessandro voleva farla finita Il piano del 19enne in carcere per aver ucciso il compagno della madre e tentato di fare altrettanto con la donna: subito dopo avrebbe preso pure lui il veleno. Ma prima il test sui genitori ...

A causa della particolare conformazione anatomica, questo disturbo è 30 volte più frequente nelle donne La cistite, ovvero l'infiammazione della mucosa vescicale, è purtroppo un disturbo assai diffuso, soprattutto fra il sesso femminile. Secondo le statistiche, circa l'11% delle donne soffre di un episo ...

...del mondo sta affrontando il periodo più difficile e, quello del lutto, dopo la scomparsa dell'amato marito. Dietro alla sofferenza, però, batte ancora il cuore della volitiva Lilibetè ...Nonostante non siano chiari i motivi del loroallontanamento, pareMaddalena ed Elisabetta vogliano fare la pace e siano pronte a mettere da parte le incomprensioni: Sono pronte a fare ...Il piano del 19enne in carcere per aver ucciso il compagno della madre e tentato di fare altrettanto con la donna: subito dopo avrebbe preso pure lui il veleno. Ma prima il test sui genitori ...La cistite, ovvero l'infiammazione della mucosa vescicale, è purtroppo un disturbo assai diffuso, soprattutto fra il sesso femminile. Secondo le statistiche, circa l'11% delle donne soffre di un episo ...