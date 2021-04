Sky: Mertens titolare contro la Lazio, insieme a Bakayoko e Hysaj (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il pareggio con l’Inter, il Napoli si prepara ad affrontare un altro scontro ad alta quota, l’avversario è la Lazio, diretta concorrente nella rincorsa alla Champions League. Per la sfida, secondo Sky Sport Gattuso dovrebbe alternare nuovamente gli attaccanti, proponendo Mertens in avanti al posto di Osimhen. A sinistra Hysaj dovrebbe partire dal primo minuto Hysaj e non Mario Rui, con Bakayoko che sostituirà Demme a centrocampo. NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gennaro Gattuso. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo il pareggio con l’Inter, il Napoli si prepara ad affrontare un altro sad alta quota, l’avversario è la, diretta concorrente nella rincorsa alla Champions League. Per la sfida, secondo Sky Sport Gattuso dovrebbe alternare nuovamente gli attaccanti, proponendoin avanti al posto di Osimhen. A sinistradovrebbe partire dal primo minutoe non Mario Rui, conche sostituirà Demme a centrocampo. NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly,; Fabian Ruiz,; Politano, Zielinski, Insigne;. All. Gennaro Gattuso. L'articolo ilNapolista.

Advertising

LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Sky: Mertens titolare contro la Lazio, insieme a Bakayoko e Hysaj Le ultime sulle probabili scelte di Gattuso per la gara di… - napolista : Sky: Mertens titolare contro la Lazio, insieme a Bakayoko e Hysaj Le ultime sulle probabili scelte di Gattuso per l… - sportli26181512 : Probabili formazioni di Napoli-Inter: Osimhen dal 1', Conte sceglie Darmian: Fari puntati sullo stadio Maradona, do… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Napoli-Inter, le probabili formazioni, ballottaggio tra Mertens e Zielinski - napolista : Osimhen e Politano titolari contro l'Inter, Mertens in panchina Le ultime indiscrezioni sulla formazione del Napoli… -