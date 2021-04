Scoppia bombola di ossigeno in un reparto Covid in India | morte 22 persone

Advertising

MediasetTgcom24 : India, scoppia bombola di ossigeno in reparto Covid: 22 morti #Covid - OhWhatFun__ : RT @cjmimun: India: scoppia bombola ossigeno in reparto Covid, 22 morti - cjmimun : India: scoppia bombola ossigeno in reparto Covid, 22 morti - roberiez : India: scoppia bombola ossigeno in reparto Covid, 22 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Scoppia bombola

Una notizia drammatica arriva dall'India, dove almeno 22 pazienti hanno perso la vita nell'ospedale di Nashik, nello Stato del Maharashtra, per lo scoppio di unadi ossigeno. Lo hanno reso noto i responsabili dell'istituto, spiegando che l'incidente è stato causato da una valvola che aveva una perdita. Altri pazienti sono in gravi condizioni per le ...Almeno 22 pazienti hanno perso la vita nell'ospedale di Nashik, nello Stato indiano del Maharashtra, per lo scoppio di unadi ossigeno. Lo hanno reso noto i responsabili dell'istituto, spiegando che l'incidente è stato causato da una valvola che aveva una perdita. Altri pazienti sono in gravi condizioni per le ...Almeno 22 pazienti hanno perso la vita all'ospedale dr. Zakir Hussain, della città di Nashik, nello stato del Maharashtra, per lo scoppio di una bombola di ossigeno. Altri pazienti sono in gravi condi ...Una notizia drammatica arriva dall’India, dove almeno 22 pazienti hanno perso la vita nell'ospedale di Nashik, nello Stato del Maharashtra, per lo scoppio di una bombola di ossigeno. Lo hanno reso not ...