Sci, alla società del Monte Poieto gli impianti di risalita a Carona-Carisole

I beni della Brembo Super Ski nel comprensorio Carona-Carisole hanno un nuovo proprietario. È infatti di Stefano Dentella (imprenditore di Aviatico, a capo della Sviluppo Monte Poieto) l'unica offerta presentata al Tribunale di Bergamo mercoledì 21 aprile, termine ultimo per la presentazione delle offerte di acquisto di tutti i beni del Fallimento Brembo Super Ski. Acquisto al prezzo base d'asta, 1 milione e 400mila euro, con una cauzione già versata di 140mila euro (il 10% del complessivo). Dopo l'offerta per la gestione degli impianti di risalita in Val Carisole dello scorso novembre (a 70mila euro, con proposta irrevocabile d'acquisto), approvata dal comitato dei creditori e dal giudice delegato Laura De Simone, adesso Dentella ne ha formalizzato anche l'acquisto:

