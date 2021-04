Rientrato allarme per la scomparsa di Antonini (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'Aquila - E' trovato in stato confusionale tra Paterno e Avezzano Gabriele Antonini, l'uomo ha riferito di aver trascorso la notte al terminal dei bus e che voleva andare all'Aquila per rinnovare la patente di guida. Antonini si era allontanato a piedi dalla sua abitazione, facendo perdere le sue tracce, la famiglia aveva presentato una denuncia per allontanamento volontario. Antonini vive da solo e, dalle prime ricostruzioni, come ogni mattina ieri era uscito per andare in un podere alla periferia del paese. Verso l'ora di cena la sorella si era allarmata e aveva chiamato i carabinieri, ai quali aveva poi presentato la denuncia di scomparsa. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) L'Aquila - E' trovato in stato confusionale tra Paterno e Avezzano Gabriele, l'uomo ha riferito di aver trascorso la notte al terminal dei bus e che voleva andare all'Aquila per rinnovare la patente di guida.si era allontanato a piedi dalla sua abitazione, facendo perdere le sue tracce, la famiglia aveva presentato una denuncia per allontanamento volontario.vive da solo e, dalle prime ricostruzioni, come ogni mattina ieri era uscito per andare in un podere alla periferia del paese. Verso l'ora di cena la sorella si era allarmata e aveva chiamato i carabinieri, ai quali aveva poi presentato la denuncia di. leggi tutto

