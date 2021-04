Regioni, Fedriga “Proponiamo coprifuoco alle 23” (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Come Regioni abbiamo proposto misure responsabili. Chiediamo di ampliare il coprifuoco solo di un'ora, alle 23, per dare respiro alle attività, perchè oltretutto ripartiranno solo i locali che hanno spazi all'aperto, una forte limitazione che spero nelle prossime settimane possa essere superata. Le Regioni hanno elaborato linee guida anche per attività al chiuso. Speriamo di ripartire con la ristorazione al chiuso prima del 1 giugno. Poi su questo decide il governo” così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital. Sulla scuola il presidente Fedriga scettico sul ritorno in classe al 100%: “Obiettivo di Regioni e governo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Comeabbiamo proposto misure responsabili. Chiediamo di ampliare ilsolo di un'ora,23, per dare respiroattività, perchè oltretutto ripartiranno solo i locali che hanno spazi all'aperto, una forte limitazione che spero nelle prossime settimane possa essere superata. Lehanno elaborato linee guida anche per attività al chiuso. Speriamo di ripartire con la ristorazione al chiuso prima del 1 giugno. Poi su questo decide il governo” così Massimiliano, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle, ospite a “The Breakfast Club” su Radio Capital. Sulla scuola il presidentescettico sul ritorno in classe al 100%: “Obiettivo die governo è ...

