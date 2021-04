Profumare casa con una pigna: niente di più naturale ed economico! (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ebbene sì, Profumare la propria casa con una semplicissima pigna è possibile: approfondiamo insieme! Avere cura della propria casa è fondamentale, soprattutto per la nostra salute. Infatti, vivere in un’ambiente pulito e ordinato, aiuta a contrastare l’ansia e lo stress. Al termine delle pulizie quotidiane, è importante anche utilizzare un profumo per l’ambiente, così da regalare una fantastica e sorprendente fragranza alla nostra cara e amata casa. Molti profumi che troviamo in commercio, possono essere ricchi di sostanze tossiche, dannose per la nostra salute, per quella degli animali domestici e per quella dell’ambiente. Un ottima alternativa, è di realizzarne uno grazie al fai da te, utilizzando solo ingredienti naturali e sani. In questo articolo, vedremo come Profumare ogni ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ebbene sì,la propriacon una semplicissimaè possibile: approfondiamo insieme! Avere cura della propriaè fondamentale, soprattutto per la nostra salute. Infatti, vivere in un’ambiente pulito e ordinato, aiuta a contrastare l’ansia e lo stress. Al termine delle pulizie quotidiane, è importante anche utilizzare un profumo per l’ambiente, così da regalare una fantastica e sorprendente fragranza alla nostra cara e amata. Molti profumi che troviamo in commercio, possono essere ricchi di sostanze tossiche, dannose per la nostra salute, per quella degli animali domestici e per quella dell’ambiente. Un ottima alternativa, è di realizzarne uno grazie al fai da te, utilizzando solo ingredienti naturali e sani. In questo articolo, vedremo comeogni ...

