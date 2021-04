Perché il parlamento libico chiede il controllo del confine col Ciad (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dalla riunione plenaria del parlamento libico (HoR) esce una voce congiunta sulla necessità di riunire le forze di sicurezza sotto il Governo di accordo nazionale (GNU) guidato — sponsorizzato dall’Onu — da Abdelhamid Dabaiba. La richiesta, non nuova, si rinnova nella pressione che i parlamentari intendo fare sfruttando quanto sta accadendo in Ciad — nel Paese confinante è stato ucciso ieri, martedì 20 aprile, il presidente Idriss Déby, caduto a quanto pare sotto un attacco dei ribelli gorane del Fact, che hanno basi nel Fezzan (la regione desertica meridionale della Libia). La necessità di unificare le forze di sicurezza, dicono i rappresentanti libici, è evidente Perché serve di controllare l’immenso fronte sud in modo congiunto e coordinato, con l’obiettivo di monitorare anche i traffici migratori oltre che i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dalla riunione plenaria del(HoR) esce una voce congiunta sulla necessità di riunire le forze di sicurezza sotto il Governo di accordo nazionale (GNU) guidato — sponsorizzato dall’Onu — da Abdelhamid Dabaiba. La richiesta, non nuova, si rinnova nella pressione che i parlamentari intendo fare sfruttando quanto sta accadendo in— nel Paese confinante è stato ucciso ieri, martedì 20 aprile, il presidente Idriss Déby, caduto a quanto pare sotto un attacco dei ribelli gorane del Fact, che hanno basi nel Fezzan (la regione desertica meridionale della Libia). La necessità di unificare le forze di sicurezza, dicono i rappresentanti libici, è evidenteserve di controllare l’immenso fronte sud in modo congiunto e coordinato, con l’obiettivo di monitorare anche i traffici migratori oltre che i ...

Advertising

borghi_claudio : @LorenzoCaprara3 @ArtizzuFederico @Zoth2021 @Marko_Morandi @Gilgamesh__Fate Poi volendo ci sono due varianti di esi… - borghi_claudio : Ditemi un solo motivo perché prima del decreto ci debba essere una 'cabina di regia' (a proposito qual è? Quella co… - LiaQuartapelle : Oggi con il voto unanime del Senato, tutto il Parlamento dice che #PatrickZaki deve essere cittadino italiano e eur… - Mariopozzi681 : @FDI_Parlamento @FratellidItalia @ciriani_luca Perché non entra anche FdI nella squadra di governo? - MiamiLnm : RT @fdragoni: Visto che non c'è il dibattito in Parlamento perché chi vuole la distruzione della classe media si vergogna di dirlo chiarame… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché parlamento Travaglio 'Grillo non ha sbagliato a difendere figlio'/ 'Per tutti stupro già certo' ...il suo avvocato (che fra l'altro non sta in Parlamento) di depenalizzare lo stupro di gruppo ". Quella che il padre di Ciro Grillo ha posto è per Travaglio " una domanda legittima ", cioè perché i ...

Vitalizi, gli ex parlamentari condannati tornano a chiedere i soldi. Lo farà anche Berlusconi? Per ragionare su questi argomenti bisogna avere una conoscenza tecnica ma è molto difficile avere una conoscenza tecnica perché stiamo parlando del parlamento, e quindi di tutta una serie di ...

Perché votare No al referendum Rep ...il suo avvocato (che fra l'altro non sta in) di depenalizzare lo stupro di gruppo ". Quella che il padre di Ciro Grillo ha posto è per Travaglio " una domanda legittima ", cioèi ...Per ragionare su questi argomenti bisogna avere una conoscenza tecnica ma è molto difficile avere una conoscenza tecnicastiamo parlando del, e quindi di tutta una serie di ...