OSS Siciliani | click day umilia la nostra dignità di professionisti

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Protestano gli OSS: ildayladi. Sono centinaia le segnalazioni giunte in Redazione di Operatori socio sanitari della Sicilia che ci segnalano come nell’ultimo anno siano nati nelle aziende pubbliche siciliane, modalità di assunzioni nuove e offensive contro ladeiOSS. Stiamo parlando degli avvisi pubblici per incarichi di OSS per modalitàday. Questa modalità permette di selezionare il personale senza merito, infatti nessun titolo è richiesto, la carriera professionale ed esperienza personale non contano, e nemmeno tutti gli attestati specialistici acquisiti daiper accrescere il proprio bagaglio formativo, ma bensì ...

Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: Protestano gli OSS Siciliani: il click day umilia la nostra dignità di professionisti. Sono - AssoCare : Protestano gli OSS Siciliani: il click day umilia la nostra dignità di professionisti. Sono -

Ultime Notizie dalla rete : OSS Siciliani

AssoCareNews.it

Protestano gli infermieri. Secondo il sindacato Nursind le nuove dotazioni organiche in corso di approvazione da ...Sicilia mancherebbero circa 2 mila infermieri in servizio e 2 mila trae ...Esplode la protesta degli infermieri. Secondo il sindacato Nursind le nuove dotazioni organiche in corso di approvazione da ...circa 2 mila infermieri in servizio e 2 mila trae personale ...Protestano gli OSS Siciliani: il click day umilia la nostra dignità di professionisti. Sono centinaia le segnalazioni giunte in Redazione di Operatori socio s ...Esplode la protesta degli infermieri siciliani. Secondo il sindacato Nursind le nuove dotazioni organiche in corso di approvazione da parte ...