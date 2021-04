Novità sui nuovi auricolari TWS OPPO: un leak mostra le Enco Buds (Di mercoledì 21 aprile 2021) Entro la fine di questo mese, dovremmo vedere i nuovi auricolari TWS di OPPO, gli Enco Buds. Ora abbiamo anche qualche notizia in più. nuovi OPPO EncoUn’azienda nata del 2004, che ha impiegato diversi anni per raggiungere la posizione attuale. A partire dal 2019, infatti, OPPO è diventato uno dei marchi leader in Cina, dopo aver lavorato duramente sulla qualità dei propri dispositivi. In pochi anni, poi, ha raggiunto i colossi del mercato, proponendo prima una serie di smartphone dal rapporto qualità?prezzo tale da mettere i bastoni tra le ruote a Xiaomi. Dopodiché, ha iniziato ad investire in una gamma di wearable: dagli smartwatch agli auricolari. Di questi ultimi, abbiamo avuto modo di verificare la ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Entro la fine di questo mese, dovremmo vedere iTWS di, gli. Ora abbiamo anche qualche notizia in più.Un’azienda nata del 2004, che ha impiegato diversi anni per raggiungere la posizione attuale. A partire dal 2019, infatti,è diventato uno dei marchi leader in Cina, dopo aver lavorato duramente sulla qualità dei propri dispositivi. In pochi anni, poi, ha raggiunto i colossi del mercato, proponendo prima una serie di smartphone dal rapporto qualità?prezzo tale da mettere i bastoni tra le ruote a Xiaomi. Dopodiché, ha iniziato ad investire in una gamma di wearable: dagli smartwatch agli. Di questi ultimi, abbiamo avuto modo di verificare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Novità sui Sen Çal Kapm: nel palinsesto estivo di Canale 5 arriva la storia d'amore di Eda e Serkan Il palinsesto estivo di Canale 5 riserverà diverse novità al pubblico amante delle " dizi ", ovvero le Serie TV turche come DayDreamer , Bitter Sweet e ...turca che prossimamente potrebbe approdare sui ...

Decreto riaperture, ecco la bozza: superiori in presenza dal 60% e 'green pass', tutte le principali novità ... comma 1, del decreto - legge numero 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la ...

