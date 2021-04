Nata sotto il segno del Toro, ne riassume le doti: determinazione, concretezza, stabilità. (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una rivoluzionaria pacata. Ilaria Capua, virologa di fama mondiale, Nata sotto il segno del Toro, riassume le doti del suo segno: determinazione, concretezza, stabilità. Anche la Luna in Toro ci restituisce un’immagine solida, rassicurante. Quando parla in tv, in diretta dalla Florida, dove vive con suo marito, ha il sorriso di un’amica di famiglia, capace di sciogliere le tensioni della pandemia con una dialettica calda, empatica. Ilaria Capua è Nata a Roma il 21 aprile 1966 (foto Contrasto). Mercurio, pianeta della comunicazione, nel segno veloce dell’Ariete è l’acceleratore sulla ricerca scientifica. Rapidità che l’ha portata a fornire un contributo ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021) Una rivoluzionaria pacata. Ilaria Capua, virologa di fama mondiale,ildelledel suo. Anche la Luna inci restituisce un’immagine solida, rassicurante. Quando parla in tv, in diretta dalla Florida, dove vive con suo marito, ha il sorriso di un’amica di famiglia, capace di sciogliere le tensioni della pandemia con una dialettica calda, empatica. Ilaria Capua èa Roma il 21 aprile 1966 (foto Contrasto). Mercurio, pianeta della comunicazione, nelveloce dell’Ariete è l’acceleratore sulla ricerca scientifica. Rapidità che l’ha portata a fornire un contributo ...

Advertising

emilymashh : emily, nata il 27 novembre, indovinate un po' l'unico giorno che manca qui sotto qual è..?? - JuliaGoldmine : RT @close1_: @JuliaGoldmine Certo perché la ragazza è nata sotto un cavolo, lei non c'è l'ha un padre verso cui provare solidarietà. Non si… - close1_ : @JuliaGoldmine Certo perché la ragazza è nata sotto un cavolo, lei non c'è l'ha un padre verso cui provare solidari… - dirtyoongii : oggi più che mai ringrazio di essere nata sotto il segno del capricorno - milanomagazine : Cagliari, Dal 19 al 25 aprile 2021 ROADPOL - European Roads Policing Network ha programmato la campagna europea con… -

Ultime Notizie dalla rete : Nata sotto L'autodidatta che modellava le piante in spettacolari sculture ... la base americana segreta Camp Century, costruita nel 1959, in piena Guerra Fredda, sotto i ... Nata a metà dell'Ottocento da una smagliatura che s'era aperta, con la liberazione dei servi, nelle leggi ...

La storia d'amore delle poetesse Katherine Bradley e Edith Cooper Edith Emma Cooper era la figlia di sua sorella, nata nel 1862 e presto accolta dalla zia sotto la sua ala visto che la madre era rimasta invalida dopo la nascita della seconda figlia. Non dovendosi ...

Il rum Flor de cana, la personalità nata sotto al vulcano Corriere della Sera Vip del Toro: le celebrità nate sotto questo segno dello zodiaco Molti i Vip del Toro, celebrità accomunate da questo fascinoso segno zodiacale. Ma vediamo le star più famose nate tra 21 aprile e 20 maggio.

Alle Fiamme Gialle per crescere: due atleti srilankesi sotto la guida di Licciardello I due atleti si allenano al Centro Sportivo in vista delle Olimpiadi con la loro nazione. In visita l’Ambasciatore dello Sri Lanka ...

... la base americana segreta Camp Century, costruita nel 1959, in piena Guerra Fredda,i ...a metà dell'Ottocento da una smagliatura che s'era aperta, con la liberazione dei servi, nelle leggi ...Edith Emma Cooper era la figlia di sua sorella,nel 1862 e presto accolta dalla ziala sua ala visto che la madre era rimasta invalida dopo la nascita della seconda figlia. Non dovendosi ...Molti i Vip del Toro, celebrità accomunate da questo fascinoso segno zodiacale. Ma vediamo le star più famose nate tra 21 aprile e 20 maggio.I due atleti si allenano al Centro Sportivo in vista delle Olimpiadi con la loro nazione. In visita l’Ambasciatore dello Sri Lanka ...