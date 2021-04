Napoli-Lazio, dove vedere la partita in tv (Di mercoledì 21 aprile 2021) La partita tra Napoli e Lazio, valida per la 32^ giornata di Serie A, si giocherà giovedì 22 aprile alle 20:45 allo stadio Maradona di Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta da Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Luca Marchegiani; i collegamenti da bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini e Matteo Petrucci. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Latra, valida per la 32^ giornata di Serie A, si giocherà giovedì 22 aprile alle 20:45 allo stadio Maradona di. Lasarà trasmessa in diretta da Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Luca Marchegiani; i collegamenti da bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini e Matteo Petrucci. L'articolo ilsta.

