Maldini, che bordata: 'Milan in SuperLega? Io non ne sapevo nulla' (Di mercoledì 21 aprile 2021) 'Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni sulla SuperLega. Ho saputo domenica sera, dopo quel comunicato congiunto, di questa cosa decisa a un livello dirigenziale più alto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 aprile 2021) 'Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni sulla. Ho saputo domenica sera, dopo quel comunicato congiunto, di questa cosa decisa a un livello dirigenziale più alto ...

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: 'Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni che riguardavano la #Superlega, l'ho… - PBPcalcio : Maldini: “non sono mai stato coinvolto nelle discussioni riguardante la #SuperLeague. Decisa a livello più alto, ma… - FBiasin : #Maldini si scusa per una cosa che non ha fatto. Le persone fatte bene tradiscono raramente. #SuperLega #MilanSassuolo - MProf11 : @acmilan @emirates Pagliacci della Difesa neanche della serie D, rimontada in pochi minuti!! ma che cazzo fate?? ??… - MariaMtmagno : RT @soniamazzocchi7: Mi sento di ribadire che anche Marotta sapeva della Super Lega e che non abbia voglia di chiedere scusa. L'unico fuori… -