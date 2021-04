LIVE Freccia Vallone 2021 in DIRETTA: otto uomini al comando, ci sono Rosa e Velasco (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 Gruppo che è a circa 4? dai fuggitivi. 12.38 Prima ora di gara percorsa alla velocità media di 46,7 km/h. 12.34 Siamo vicini alla prima salita di giornata: Côte d’Yvoir. 12.32 Il danese Niklas Eg (Trek-Segafredo) si è invece arreso ed è stato raggiunto dal plotone. 12.27 Ci sono dunque due italiani in fuga in questa Freccia Vallone: Rosa e Velasco. 12.24 Si è ricompattata la situazione, otto uomini al comando: Diego Rosa (Arkéa-Samsic), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Simone Velasco (Gazprom-Rusvelo), Alex Howes (EF Education-Nippo), Sylvain Moniquet (Lotto-Soudal), Sander Armée (Team Qhubeka Assos), Maurits Lammertink ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.42 Gruppo che è a circa 4? dai fuggitivi. 12.38 Prima ora di gara percorsa alla velocità media di 46,7 km/h. 12.34 Siamo vicini alla prima salita di giornata: Côte d’Yvoir. 12.32 Il danese Niklas Eg (Trek-Segafredo) si è invece arreso ed è stato raggiunto dal plotone. 12.27 Cidunque due italiani in fuga in questa. 12.24 Si è ricompattata la situazione,al: Diego(Arkéa-Samsic), Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Simone(Gazprom-Rusvelo), Alex Howes (EF Education-Nippo), Sylvain Moniquet (L-Soudal), Sander Armée (Team Qhubeka Assos), Maurits Lammertink ...

