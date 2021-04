League of Legends e Uniqlo, arriva la capsule collection di T-Shirt (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se siete fan di League of Legends, questa non potete davvero perdervela. Sta arrivando la stagione calda e cosa c'è di meglio che andare in giro indossando una T-Shirt con uno dei vostri campioni preferiti? Ci ha pensato Uniqlo, che ha annunciato la collaborazione con il titolo di Riot Games e l'arrivo delle mitiche UT ispirate al celebre MOBA (Multiplayer Online Battle Arena, per i non appassionati). La capsule collection verrà lanciata in tutto il mondo il 17 maggio e comprende sei t-Shirt esclusive ispirate ai campioni più popolari come Jinx, elementi iconici di gioco come la Landa degli evocatori, ovvero la mappa più amata del gioco, e i Poro (buffe creature che i creatori di League of Legends hanno inventato ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se siete fan diof, questa non potete davvero perdervela. Stando la stagione calda e cosa c'è di meglio che andare in giro indossando una T-con uno dei vostri campioni preferiti? Ci ha pensato, che ha annunciato la collaborazione con il titolo di Riot Games e l'arrivo delle mitiche UT ispirate al celebre MOBA (Multiplayer Online Battle Arena, per i non appassionati). Laverrà lanciata in tutto il mondo il 17 maggio e comprende sei t-esclusive ispirate ai campioni più popolari come Jinx, elementi iconici di gioco come la Landa degli evocatori, ovvero la mappa più amata del gioco, e i Poro (buffe creature che i creatori diofhanno inventato ...

