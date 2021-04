Le previsioni meteo di giovedì 22 aprile

(Di mercoledì 21 aprile 2021) – Condizioni in miglioramento al Nord, instabile al Centro. Maltempo al Sud con rovesci su quasi tutto il settore. – Giornata all’insegna del maltempo al Centro e al Sud, condizioni in miglioramento al Nord. Nord – Condizioni in miglioramento sulle regioni settentrionali Condizioni in deciso miglioramento al Nord ma con nuvole che interesseranno ancora l’Emilia e il Triveneto, dove non si escludono isolati piovaschi. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Centro – Condizioni di marcata instabilità sulle regioni centrali con rovesci anche a carattere temporalesco Instabile sulle regioni centrali con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che raggiungeranno i 17 gradi. Sud – Instabile sulle regioni meridionali con ...

Genova, immagine di repertorio fonte Pixabay. Tempo oggi instabile, ma in miglioramento Ormai da oltre una settimana l' Italia è praticamente terra di maltempo, con piogge, talvolta ...Mercoledì 21 aprile nuvole in aumento e tempo in peggioramento al Nord, Toscana e Sardegna per l'arrivo di una nuova perturbazione. Gli aggiornamenti meteo ...