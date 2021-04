La nuova tassa inaspettata: chi ha un conto corrente deve tremare (Di mercoledì 21 aprile 2021) In questo particolare periodo, gli utenti delle banche hanno ben poco da essere felici, visto che é in arrivo una nuova tassa sul loro conto corrente. Alcune scritte indicano la pagina di un bank account (GettyImages)Il periodo di pandemia mondiale ha portato con se una crisi economica senza precedenti. Per ovviare a questo molte banche hanno permesso diversi prestiti, ma ora potrebbero rifarsi con una nuova tassa sul conto corrente. I cittadini, ovviamente, non possono che essere scontenti di ciò, visto che l’occupazione lavorativa é diminuita di molte unità. Stessa questione per le aziende, spesso chiuse per problemi economici. La nuova tassa sul conto corrente in ... Leggi su kronic (Di mercoledì 21 aprile 2021) In questo particolare periodo, gli utenti delle banche hanno ben poco da essere felici, visto che é in arrivo unasul loro. Alcune scritte indicano la pagina di un bank account (GettyImages)Il periodo di pandemia mondiale ha portato con se una crisi economica senza precedenti. Per ovviare a questo molte banche hanno permesso diversi prestiti, ma ora potrebbero rifarsi con unasul. I cittadini, ovviamente, non possono che essere scontenti di ciò, visto che l’occupazione lavorativa é diminuita di molte unità. Stessa questione per le aziende, spesso chiuse per problemi economici. Lasulin ...

