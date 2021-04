La grande fregatura di WhatsApp rosa (Di mercoledì 21 aprile 2021) C’è anche un video – che circola su Twitter e che è stato girato dal ricercatore Rajshekhar Rajaharia – e che mostra l’effetto di un’azione sconsiderata. Pensate davvero che WhatsApp rosa sia un qualcosa di carino e coccoloso? In realtà è la chiave d’accesso per intrufolarsi nel vostro dispositivo mobile e rubarvi tutti i dati personali sensibili (oltre a generare un sistema di risposte automatiche per tutti i messaggi che si riceveranno). Da qualche giorno circola questa nuova truffa informatica e – purtroppo – è ancora una volta il sistema operativo Android a farne le spese, mostrandosi decisamente vulnerabile a infiltrazioni di questo tipo (qualche giorno fa, ad esempio, vi abbiamo parlato dell’app che si presenta come un sistema per ottenere alcuni mesi di abbonamento su Netflix gratuitamente). LEGGI ANCHE > L’app FlixOnline su Android per ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 aprile 2021) C’è anche un video – che circola su Twitter e che è stato girato dal ricercatore Rajshekhar Rajaharia – e che mostra l’effetto di un’azione sconsiderata. Pensate davvero chesia un qualcosa di carino e coccoloso? In realtà è la chiave d’accesso per intrufolarsi nel vostro dispositivo mobile e rubarvi tutti i dati personali sensibili (oltre a generare un sistema di risposte automatiche per tutti i messaggi che si riceveranno). Da qualche giorno circola questa nuova truffa informatica e – purtroppo – è ancora una volta il sistema operativo Android a farne le spese, mostrandosi decisamente vulnerabile a infiltrazioni di questo tipo (qualche giorno fa, ad esempio, vi abbiamo parlato dell’app che si presenta come un sistema per ottenere alcuni mesi di abbonamento su Netflix gratuitamente). LEGGI ANCHE > L’app FlixOnline su Android per ...

