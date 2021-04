La Biennale di Architettura 2021 si farà e non sarà virtuale (Di mercoledì 21 aprile 2021) Confermate le date della Mostra de La Biennale di Architettura 2021, che si svolgerà in presenza nel rispetto delle norme anti-covid Finalmente una buona notizia per quanto riguarda l’arte e la cultura italiana ed internazionale. Dopo il posticipo della mostra nel 2020, Venezia di prepara ad ospitare così la prima Biennale in era di pandemia. L’edizione 2021 della Biennale di Architettura si svolgerà a Venezia dal 22 Maggio al 21 Novembre nelle sedi storiche dei Giardini e dell’Arsenale, a Forte Marghera, e con installazioni e progetti in tutta la città. A differenza di altre fiere internazionali d’arte, la 17esima Mostra Internazionale di Architettura non sarà un evento virtuale, bensì in presenza, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Confermate le date della Mostra de Ladi, che si svolgerà in presenza nel rispetto delle norme anti-covid Finalmente una buona notizia per quanto riguarda l’arte e la cultura italiana ed internazionale. Dopo il posticipo della mostra nel 2020, Venezia di prepara ad ospitare così la primain era di pandemia. L’edizionedelladisi svolgerà a Venezia dal 22 Maggio al 21 Novembre nelle sedi storiche dei Giardini e dell’Arsenale, a Forte Marghera, e con installazioni e progetti in tutta la città. A differenza di altre fiere internazionali d’arte, la 17esima Mostra Internazionale dinonun evento, bensì in presenza, ...

