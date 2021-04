Juantorena - Leal: è super Civitanova! Naufragio Perugia in gara - 3 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Perugia - Civitanova 0 - 3 (20 - 25, 18 - 25, 14 - 25) — Non è ancora scudetto, ma quasi. Civitanova passa ancora nel campo amico di Perugia (aveva vinto qui anche gara - 1) e mette una grossa ipoteca ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 21 aprile 2021)- Civitanova 0 - 3 (20 - 25, 18 - 25, 14 - 25) — Non è ancora scudetto, ma quasi. Civitanova passa ancora nel campo amico di(aveva vinto qui anche- 1) e mette una grossa ipoteca ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #VcomeVolley #Superlega, #playoff #Juantorena #Leal è super @VolleyLube in finale gara-3. Naufragio @SIRVolleyPG https://t… - Gazzetta_it : #VcomeVolley #Superlega, #playoff #Juantorena #Leal è super @VolleyLube in finale gara-3. Naufragio @SIRVolleyPG… - ronaldocatpai : Leal Lucarelli Juantorena Anderson Honorato (filho e pai) Vaccari e time inteiro da Argentina... - 10mona17 : RT @pilloledivolley: Playoff finale gara 1: la Lube espugna Perugia in 4 set e si porta sull’1-0 nella serie scudetto, domenica gara 2. 21… - Angy_05_12 : RT @CronacheMc: FINALE SCUDETTO - Juantorena, Leal, Simon e De Cecco danno spettacolo e portano Civitanova avanti nella serie. Domenica all… -