E' stata svelata la data ufficiale in cui i nuovi naufraghi dell'Isola 15 faranno il loro ingresso in Honduras. Nelle ultime settimane erano trapelati alcuni nomi noti sul web, accostati alla quindicesima edizione del game-show condotto da Ilary Blasi. Come vi avevamo già svelato, stanno infatti per entrare quattro nuovi naufraghi nel cast de L'Isola dei Famosi. I nuovi concorrenti avranno il compito di dare nuova linfa al gruppo, soprattutto dopo gli abbandoni forzati al quale abbiamo assistito, di Elisa Isoardi e Brando Giorgi, a causa entrambi di un problema riscontrato all'occhio. Nella lista d'attesa, le due rivali in amore – a causa di un ex scomodo – Manuela Ferrera e Emanuela Tittocchia e anche la bella Rosaria Cannavò. Ignazio ...

LaStampa : Ecco il ponte tra l’Isola Bella e l’Isola Pescatori: una passeggiata sull’acqua di 400 metri - citofonata : Vera sempre più Dayane, ecco perché su instagram la odiano tutti #isola - IsaeChia : #Isola 15, ecco la data esatta in cui entreranno i nuovi naufraghi (compreso Ignazio Moser) #tzvip - MTReDayane : RT @bagnotrash: Ecco il branco dei cessi che accerchia Myrea colpevole di aver osato proporre Vera Gemma come leader nella lavagnetta, face… - bagnotrash : Ecco il branco dei cessi che accerchia Myrea colpevole di aver osato proporre Vera Gemma come leader nella lavagnet… -