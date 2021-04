Grimaldi | “Dietro a Damilano uomini neri”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 21 aprile 2021) In attesa dell’ufficializzazione delle liste elettorali e mentre M5S e Pd devono ancora decidere su candidati ed eventuali alleanze sul fronte della destra si guarda ae a chi si candiderà nelle liste a suo sostegno. Già perché se finora l’imprenditore ha fatto di tutto per pare un’immagine di sè quanto meno parturiva possibile tra le liste d’appoggio ci sarebbero proprio movimenti di destra. Come osserva il capogruppo di Luv in Regione Piemonte Marcopronto a candidarsi al fianco divi sarebbe anche Enrico Sforzese, esponente di Fratelli d’Italia e ex militante di Fuan e Aliud che ieri ha rivendicato i manifesti antiabortisti all’ospedale Valdese. “Apprendo da un autorevole settimanale nazionale che vorrebbe essere un candidato alle prossime elezioni comunali di Torino per la lista di Fratelli ...